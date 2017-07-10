Тепло возвращается в Москву

Воздух в Москве и области наконец начнёт прогреваться в понедельник. Как сообщает центр "Фобос", 10 июля в тылу циклона ещё возможны кратковременные дожди, но температура уже начнёт повышаться — до +20 градусов.
Во вторник погода наладится, станет солнечно, а воздух прогреется до +25.
Напомним, ранее синоптики пообещали, что москвичам всё же удастся открыть пляжный сезон, хоть и с опозданием на 50 суток. Прогнозируется, что жители столицы смогут радоваться солнцу и температуре воздуха от 22 до 27 градусов тепла после 19–20 июля.
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