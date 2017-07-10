Тепло возвращается в Москву

В понедельник, 10 июля, в столичном регионе ожидается солнечная погода, возможен кратковременный дождь.

Воздух в Москве и области наконец начнёт прогреваться в понедельник. Как сообщает центр "Фобос", 10 июля в тылу циклона ещё возможны кратковременные дожди, но температура уже начнёт повышаться — до +20 градусов.

Во вторник погода наладится, станет солнечно, а воздух прогреется до +25.

Напомним, ранее синоптики пообещали, что москвичам всё же удастся открыть пляжный сезон, хоть и с опозданием на 50 суток. Прогнозируется, что жители столицы смогут радоваться солнцу и температуре воздуха от 22 до 27 градусов тепла после 19–20 июля.