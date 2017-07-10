"Была симпатия": Песков сообщил о впечатлениях Путина от беседы с Меланьей Трамп

Диалог состоялся в позитивном ключе и касался повестки саммита G20, сообщили в Кремле.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл детали короткой беседы, которая произошла на полях саммита "двадцатки" в Гамбурге между Владимиром Путиным и первой леди США Меланьей Трамп. По словам представителя Кремля, стороны обсудили темы, которые, в частности, касались "и проблематики женщин, и роли женщин в экономике".

Владимир Путин остался беседой доволен, добавил Песков.

— Состоялся лёгкий обмен мнениями. И мне показалось, что такая определённая симпатия была в этом общении, — сообщил пресс-секретарь президента в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым".

Ранее госсекретарь Тиллерсон рассказал в интервью NBC, что первую леди США попросили вмешаться в затянувшуюся встречу Путина и Трампа.