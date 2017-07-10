Абитуриенты-2017 больше всего интересовались поступлением в МГУ, РАНХиГС и ВШЭ

При выборе вуза поступающие руководствуются его оценками в различных рейтингах, а также своими пожеланиями, семейными традициями и отзывами знакомых.

По данным поиска "Яндекса", с июня 2016 года по май 2017-го количество запросов, касающихся МГУ им. М. В. Ломоносова, превысило 1 млн 643 тыс. штук. Следом идут Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (1 млн 207 тыс. запросов) и НИУ "Высшая школа экономики" (967 тыс. запросов).

Аналитики "Яндекса" оценили и популярность вузов в разных регионах страны. По этому показателю также лидирует МГУ: он попал в топ-10 по количеству запросов в 73 из 85 регионов России. Следом идут РАНХиГС (66 регионов) и Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ — 32 региона). Отмечается, что такую популярность вузам могло обеспечить большое количество филиалов в городах.

В целом 40% поисковых запросов, изученных специалистами компании, касались московских и петербургских вузов, а также их филиалов. Большой интерес у абитуриентов также вызывают высшие учебные заведения Новосибирска, Казани и Екатеринбурга.

Чаще всего пользователи искали информацию, вводя в строку поиска названия конкретных факультетов, а также слова и словосочетания "официальный сайт", "расписание", "кафедра", "список".

Напомним, в конце июня стало известно, что сразу 12 российских вузов впервые вошли в один из наиболее авторитетных мировых рейтингов университетов — Шанхайский. До этого, в начале лета, МГУ впервые с 2010 года вернулся в топ-100 высших учебных заведений мира в международном рейтинге компании Quacquarelli Symonds.