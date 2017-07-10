Установлена причина смерти Антона Носика

Судмедэксперты установили причину смерти Антона Носика. Результаты вскрытия показали, что он скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности. При этом у него был обнаружен целый ряд заболеваний сердца, которые усугубили его состояние.

Эти заболевания были вызваны образом жизни, который вел Антон Борисович. В частности, некоторые болезни были вызваны злоупотреблением спиртными напитками. В организме остались следы, которые говорят о том, что смерть Носика могла наступить из-за так называемого "синдрома отмены", — внезапного отказа от алкоголя.

После вскрытия эксперты на всякий случай предположили, что Носик мог умереть из-за отравления некачественным алкоголем. Однако подтвердить это можно будет только с помощью анализов через минимум 2-3 недели.