Арестовано имущество собственников завода, которых Путин назвал "борзотой"

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Арестовано имущество собственников завода, которых Путин назвал "борзотой"

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Президент РФ Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Михаил Климентьев

Сразу после этого владельцы нашли несколько миллионов рублей и начали погашать задолженность по выплате зарплаты рабочим.

Суд вынес решение об аресте имущества собственников Нижнетагильского завода, которых президент РФ Владимир Путин назвал "борзотой". Об этом сообщается в телеграм-канале Mash.

Как отмечается, только после этого владельцы начали выплачивать зарплату работникам предприятия. Один из собственников перечислил 2,5 млн рублей, второй — 6,5 млн. Заложенность ещё составляет около 5 млн рублей.

О проблемах на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий стало известно после встречи главы государства с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Владимир Путин резко высказался по поводу решения директора предприятия выплачивать сотрудникам зарплату "только в случае личного обращения президента" и поручил разобраться в ситуации.

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