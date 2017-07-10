Арестовано имущество собственников завода, которых Путин назвал "борзотой"

Сразу после этого владельцы нашли несколько миллионов рублей и начали погашать задолженность по выплате зарплаты рабочим.

Суд вынес решение об аресте имущества собственников Нижнетагильского завода, которых президент РФ Владимир Путин назвал "борзотой". Об этом сообщается в телеграм-канале Mash.

Как отмечается, только после этого владельцы начали выплачивать зарплату работникам предприятия. Один из собственников перечислил 2,5 млн рублей, второй — 6,5 млн. Заложенность ещё составляет около 5 млн рублей.

О проблемах на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий стало известно после встречи главы государства с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Владимир Путин резко высказался по поводу решения директора предприятия выплачивать сотрудникам зарплату "только в случае личного обращения президента" и поручил разобраться в ситуации.