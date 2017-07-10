У гостей "Нашествия" изъяли почти 700 литров алкоголя

В пресс-службе Росгвардии сообщили также, что в этом году на фестивале стражи порядка пресекли 47 административных правонарушений.

Сотрудники Росгвардии на рок-фестивале "Нашествие" изъяли из незаконного оборота в Тверской области 673 литра алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

Отмечается также, что всего мероприятие посетило около 200 тысяч человек, а на парковках находилось более 15 тысяч автомобилей. В этом году на фестивале правоохранители пресекли 47 административных правонарушений.

В пресс-службе также добавили, что охрану порядка на 45 концертах обеспечивало более тысячи военных и сотрудников Росгвардии.

Ранее сообщалось о том, что в этом году на "Нашествии" впервые выбрали президента.