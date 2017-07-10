Тренировку с мэром Киева выставили на аукцион за $38

Средства, вырученные на торгах, пойдут на покупку аппаратов вентиляции лёгких в детскую клинику.

На украинском сайте государственных публичных закупок ProZorro появилось объявление о продаже тренировки с киевским градоначальником Виталием Кличко. Стартовая цена — 1 тысяча гривен (чуть более 38 долларов или 2,3 тысячи рублей). Торги запланированы на 25 июля.

— В здоровом теле — здоровый дух и энергия для новых жизненных свершений. Мэр Киева Виталий Кличко тренируется каждое утро и готов поделиться секретами, — говорится в описании лота.

Отмечается, что принять участие в тренировке сможет только один человек.

Напомним, ранее на Украине выставляли на торги завтрак с 25-летней замглавы МВД Анастасией Деевой и поход в театр с 27-летней замминистра энергетики Натальей Бойко.