СМИ: Постановку Серебренникова в Большом перенесли по распоряжению Мединского

Премьера балета "Нуреев" изначально была запланирована на 11 июля. Об её переносе стало известно всего за три дня.

Премьеру постановки режиссёра Кирилла Серебренникова в Большом театре перенесли по распоряжению главы Минкульта России Владимира Мединского. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным инсайдера агентства, министр якобы обнаружил в "Нурееве" пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Известно также, что многие актёры должны были играть на сцене обнажёнными.

В Большом театре объяснили перенос спектакля тем, что он оказался сложнее, чем предполагалось, и ещё не готов к показу. Теперь зрители увидят "Нуреева" только в мае следующего года.

Напомним, Кирилл Серебренников проходит в качестве свидетеля в рамках уголовного дела о хищении 200 миллионов рублей в "Гоголь-центре". В мае в театре прошли обыски.