Державший мальчика 10 лет в секс-рабстве был судим за развратные действия

Стоит отметить, что житель Москвы уже признал свою вину и сознался в том, что удерживал ребёнка в своей квартире.

Оказалось, что 40-летний москвич, которого подозревают в том, что он десять лет держал мальчика в сексуальном рабстве, уже был судим. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, у мужчины был срок за развратные действия.

Отмечается, что судимость он получил в 2001 году, за шесть лет до встречи с потерпевшим ребёнком.

Как ранее сообщал Лайф, в столице арестовали местного жителя, который десять лет держал мальчика в секс-рабстве. Он уже признал свою вину и во всём сознался. С ребёнком он познакомился ещё в 2007 году и тогда пригласил его жить вместе. По неизвестной причине мальчик согласился. В итоге москвич удерживал несовершеннолетнего в своей квартире и насиловал его.