В Минкультуры опровергли причастность Мединского к переносу премьеры "Нуреева"

Ранее стало известно, что постановка была перенесена с 11 июля на май следующего года.

Министр культуры Владимир Мединский не имеет отношение к переносу премьеры спектакля "Нуреев" в Большом театре. Об этом заявили в пресс-службе ведомства, сообщает РИА "Новости". При этом там подтвердили сам факт "долгого и обстоятельного" разговора главы министерства с гендиректором ГАБТ Владимиром Уриным.

— Однако, цензура и запреты — это не стиль работы нашего ведомства. Хотим ещё раз подчеркнуть, что министерство не вмешивается в вопросы репертуарной политики подведомственных учреждений. Это исключительно компетенция художественного руководства, которому мы всецело доверяем, — отметили в пресс-службе.

Спектакль "Нуреев" должен был стать последней премьерой 241-го сезона Большого театра. Некоторые СМИ сообщили, что премьеру перенесли с 11 июля на май 2018 года из-за прямого распоряжения Мединского. Министр якобы обнаружил в "Нурееве" пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Известно также, что многие актёры должны были играть на сцене обнажёнными. Сам Владимир Урин рассказал, что причиной стала неготовность артистов.