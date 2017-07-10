Siemens заявила, что турбины её производства привезли в Крым в обход договора

Ранее в Кремле прокомментировали ситуацию и заявили, что на ТЭС в Севастополе устанавливается оборудование российского производства.

Siemens заявила, что готова принять юридические меры после того, как две турбины немецкого производства были якобы доставлены в Крым. В компании отметили, что получили такую информацию "из надёжных источников".

— Как минимум две из четырёх наших турбин, которые были поставлены для проекта в Тамани на юге России, были перевезены в Крым вопреки нашей воле. Такое развитие событий показывает ясное нарушение контрактов на поставку, которые ясными словам запрещают нашим клиентам осуществлять поставки в Крым, — говорится в сообщении компании, распространенном 10 июля.

Теперь Siemens требует вернуть технику обратно в Тамань.

Напомним, ранее агентство Reuters заявило о доставке немецких турбин в Севастополь в обход санкций Евросоюза. В компании "Технопромэкспорт", которая занималась приобретением оборудования, заявили, что приобрели турбины на вторичном рынке и позже практически полностью переделали их.