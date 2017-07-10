Российский МИД поздравили Ирак с освобождением Мосула от ИГИЛ

Накануне СМИ со ссылкой на премьера страны Хайдера Аль-Абади заявили об окончательной победе над террористами, долгое время занимавшими город.

В Министерстве иностранных дел заявили, что Россия поддерживает действия властей Ирака, и отметили, что сокрушение ИГИЛ* стало возможным благодаря общим усилиям военных, народного ополчения и курдских отрядов.

— Взятие Мосула продемонстрировало способность правительства и народа дружественного Ирака общими усилиями противостоять террористическим вызовам, — говорится в сообщении МИД РФ.

Отмечается, что за освобождение города страна заплатила очень высокую цену. По различным данным, ряды иракских вооружённых сил потеряли около 30 тыс. человек. Кроме того, в ходе боёв за Мосул погибло около семи тыс. мирных жителей. Около миллиона мосульцев стали беженцами.

Город считался неофициальной столицей террористов, которые захватили его в 2014 году. Операция по освобождению началась 24 марта прошлого года.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.