Красноярский ведущий новостей объяснил, почему высмеял депутатов в прямом эфире

На днях депутаты заксобрания Красноярского края на последней перед каникулами сессии единогласно проголосовали за повышение своей зарплаты в два раза. Теперь они будут получать почти 200 тыс. рублей.

Ведущий программы "Нового утра на ТВК" Александр Смол заявил, что узнал прямо в эфире о решении местных депутатов поднять себе зарплату и отреагировал также эмоционально, как "любой нормальный человек". Видео с комментарием Смола опубликовал Life ШОТ.

— Я с ходу читал новость в эфир, я отреагировал так, как отреагировал бы абсолютно любой нормальный человек, журналист. Никто уже не ожидает увидеть с телевизионных экранов хоть какого-то личного мнения человека, который читает новости. Когда-то мы могли влиять на события, а сейчас просто делаем перепосты того, что видим в Интернете. Ведь мы должны быть как Маяковский, как Высоцкий, мы должны объяснять людям какие-то правильные взгляды на жизнь, — пояснил ведущий.

По его словам, он не жалеет о сказанном в эфире, а жалеет только о том, что был в тот момент не в своём "классном, синем костюме".