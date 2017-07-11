Политика застрелили во время акции протеста в Венесуэле

Кандидат в члены Конституционной ассамблеи Хосе Риварес был застрелен неизвестным из толпы на митинге в Венесуэле, сообщает газета El Nacional. Инцидент произошёл во время выступления политика.

По сообщениям очевидцев, люди видели, как преступник направил пистолет в сторону Ривареса. Убийца скрылся с места происшествия. Хосе Риварес погиб в свой 41-й день рождения.

Беспорядки в Венесуэле, вызванные антиправительственными манифестациями, начались в апреле этого года. По последним данным, более 100 человек погибли, пострадали около 1,5 тысячи, несколько тысяч оказались под стражей.