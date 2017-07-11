Власти заявляют о 16 погибших при крушении самолёта в Миссисипи

Читайте также

Власти заявляют о 16 погибших при крушении самолёта в Миссисипи

4

Обломки самолёта C-130. Фото: WHEC

Спасателям уже удалось найти тела 12 жертв авиакатастрофы, поиски останков ещё четырёх человек продолжаются.

Падение военно-транспортного самолёта C-130 в штате Миссисипи унесло жизнь всех людей, находившихся на его борту. Первоначально сообщалось, что речь идёт о восьми жертвах, однако, согласно последним данным, в воздушном судне в момент крушения было 16 человек.

Спасателям уже удалось найти тела 12 жертв авиакатастрофы, поиски останков ещё четырёх человек продолжаются. При этом эксперты по-прежнему затрудняются сказать, что стало причиной падения самолёта.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!