Власти заявляют о 16 погибших при крушении самолёта в Миссисипи

Спасателям уже удалось найти тела 12 жертв авиакатастрофы, поиски останков ещё четырёх человек продолжаются.

Падение военно-транспортного самолёта C-130 в штате Миссисипи унесло жизнь всех людей, находившихся на его борту. Первоначально сообщалось, что речь идёт о восьми жертвах, однако, согласно последним данным, в воздушном судне в момент крушения было 16 человек.

JUST IN: Authorities in Mississippi confirm there are fatalities after Marine Corps plane crashes in LeFlore County. https://t.co/FweKGBt4T1 pic.twitter.com/cKiixuGAEh — ABC News (@ABC) 11 июля 2017 г.

Спасателям уже удалось найти тела 12 жертв авиакатастрофы, поиски останков ещё четырёх человек продолжаются. При этом эксперты по-прежнему затрудняются сказать, что стало причиной падения самолёта.