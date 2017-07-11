Ничего сенсационного. Красноярский депутат объяснил двойное повышение зарплаты

По словам депутата, он и не знал, о каком повышении идёт речь, на сумму не смотрел, так как в "ЗС пришёл не деньги зарабатывать".

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Виктор Кардашов не видит ничего сенсационного в повышении зарплат депутатам со 100 до 200 тысяч рублей. Об этом Кардашов заявил в беседе с Лайфом.

— Пока повышение не состоялось, оно ещё только в перспективе. Это будет осенью, после каникул. Не вижу ничего здесь такого сенсационного, — заявил депутат Лайфу.

На днях депутаты Заксобрания Красноярского края на последней перед каникулами сессии единогласно проголосовали за повышение своей зарплаты в два раза — почти до 200 тыс. рублей.

От вопросов Лайфа Кардашов всячески отбивался: "Я живу по принципу "не проси — сами дадут", "В собрание пришёл не зарабатывать деньги", — а потом и вовсе заявил, что не знал, за какие поправки голосует: "Во сколько это раз будет там чего, думаю, что это преувеличение какое-то".

— Все голосовали, никого против не было, — наконец объяснил депутат своё решение. — Любой человек, который где-либо работает, хочет, чтобы его зарплату повышали.

Решение о двукратном увеличении зарплаты действительно было принято слугами народа единогласно. Информацию Лайфу о принятии поправок подтвердил один из депутатов, пожелавший остаться неназванным. В Сети набрал популярность ролик, в котором ведущий новостей высмеял красноярцев.