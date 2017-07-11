Жертвой офисного стрелка в Москве стала его сожительница

По предварительным данным, мужчина выстрелил ей в висок, а затем покончил с собой.

Мужчина, который сегодня открыл стрельбу в детском торговом центре "Лучик" на Алтуфьевском шоссе в Москве, был вооружён пистолетом Макарова. Об этом сообщили Лайфу в правоохранительных органах.

Отмечается, что жертвой мужчины стала его сожительница. Ранее очевидец рассказал, что злоумышленник выстрелил из пистолета с глушителем ей в висок, а затем покончил с собой.

Следователи ГСУ СК по Москве проводят проверку. На месте ЧП продолжают работать правоохранительные органы и экстренные службы.