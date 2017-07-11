Эксперт объяснил, с каких банковских карт крадёт деньги новый вирус

По данным "Лаборатории Касперского", в России зафиксированы случаи воровства средств с помощью троянcкой программы Neutrino.

Новый "троянец" может представлять угрозу только для владельцев банковских карт старого образца без чипа. Об этом Лайфу заявил глава компании Zecurion Алексей Раевский.

— Сейчас таких карт почти не осталось, на мой взгляд, опасность вируса преувеличена, — отметил эксперт по кибербезопасности.

Напомним, накануне в "Лаборатории Касперского" сообщили, что на Россию пришлась четверть всех попыток проникновения нового вируса в корпоративные системы. Троянец охотится за данными банковских карт, проходящими через заражённые платёжные терминалы. Перед тем как начать вредоносную активность, вирус некоторое время выжидает.