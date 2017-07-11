СМИ: ИГИЛ подтвердило гибель своего главаря аль-Багдади

Лидер террористов, а также 300 человек из его ближайшего окружения могли быть уничтожены в результате российского авиаудара.

Боевики ИГИЛ* подтвердили сведения о гибели своего лидера Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает иракский телеканал "Ас-Сумария" со ссылкой на информированный источник.

По данным издания, высокопоставленные члены группировки выпустили видеообращение, в котором раскрывают обстоятельства гибели аль-Багдади и называют имя его преемника, который возглавил их "халифат" вскоре после его смерти.

При этом, кто же стал новым главарём ИГИЛ, "Ас-Сумария" не уточняет.

Лайф напоминает, что Минобороны РФ отчиталось о ликвидации аль-Багдади в середине июня. По имеющимся данным, лидер террористов, а также 300 человек из его ближайшего окружения были уничтожены в результате российского авиаудара.

Позже информацию российских военных подтвердил иракский телеканал, разместив на своём сайте несколько посмертных фотографий аль-Багдади.

Отметим, что Пентагон до настоящего момента ликвидацию лидера ИГИЛ не подтверждал.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ решением Верховного суда.