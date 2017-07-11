Депутат, предложивший платить за выезд на курорты, отдыхает в Испании

Как стало известно Лайфу, у парламентария есть собственные апартаменты в стране.

Депутат Владимир Петров, предложивший платить за выезд на заграничные курорты, отдыхает в собственных апартаментах в Испании. Однако, по его словам, этот факт к делу никак не относится.

В беседе с Лайфом парламентарий рассказал, что с россиян, выезжающих за границу, будут брать не более 100 рублей.

— Ростуризм будет сам определяться с курортными сборами в зависимости от отношений между странами. Потому что уже не раз было понятно, что туристическое направление имеет и политическое значение. Поток туристов является экономическим рычагом при решении политических вопросов. Я считаю, что туристы должны находиться в равных условиях при совершении выбора, в какую страну поехать отдыхать. Если платишь за Сочи 100 рублей, плати и за Анталью, — считает Петров.

Депутат считает, что подобное предложение — это забота о внутреннем туризме. По его мнению, если в стране есть пошлина на продукты питания и автомобили, то можно ввести и курортный сбор.

Ранее сообщалось о том, что Ростуризму предложили ввести налоговый сбор для россиян на поездки за рубеж.