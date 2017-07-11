ФСИН попросила заменить условный срок Навальному на реальный

Федеральная служба исполнения наказаний обратилась в Симоновский суд Москвы с заявлением об отмене условного срока оппозиционеру Алексею Навальному с его заменой на реальный — отправку его в колонию. Об этом сообщает РИА "Новости".
— Оно (заявление. — Прим. ред) зарегистрировано, но процессуальное решение по нему — о принятии либо отказе в принятии к рассмотрению — пока не принято, — сообщил пресс-секретарь суда Виктор Васильев.
Напомним, в мае Кировский областной суд отклонил апелляционную жалобу Навального и отказался менять приговор по делу "Кировлеса". В 2013 году оппозиционер был осуждён на пять лет условного лишения свободы в связи с хищением средств этой компании. Также его обязали выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.
Затем Центризбирком официально разъяснил, что открытие "избирательных штабов" Навального в рамках якобы участия в грядущих выборах президента незаконно.
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