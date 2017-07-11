Рябков: Затягивание ситуации с дипсобственностью повышает шансы на жёсткий ответ

Дипломат подтвердил, что сценарий симметричного ответа на действия США уже подготовлен и Россия может его реализовать.

США занимают позицию неприятия очевидного в ситуации с отобранной российской дипсобственностью. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает РИА "Новости".

По его словам, чем дольше Вашингтон затягивает решение этого вопроса, тем выше шансы, что Россия реализует сценарий жёсткого ответа, который, подчёркивает дипломат, уже подготовлен.

— Чем дольше США занимают позицию неприятия очевидного, а именно что дипсобственность нам должна быть возращена и необходимо прекратить попытки осложнить деятельность российского дипперсонала, отсутствие понимания неприемлемости этого повышает шансы на столь же резкий и столь же жёсткий ответ, — отметил он.

Напомним, вопрос о судьбе российской дипсобственности обсуждался на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге. Россия будет продолжать добиваться восстановления справедливости, отмечал по итогам встречи глава МИД Сергей Лавров.