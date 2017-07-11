Лавров предложил партнёрам России сверить военные карты в Европе

Министр иностранных дел отметил, что члены ОБСЕ, входящие в НАТО, склонны "узурпировать" решения в сфере безопасности.

Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам неформальной министерской встречи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОСБЕ) предложил партнёрам России сравнить свои военные доктрины.

— Предлагаем в качестве первого шага сесть и посмотреть с участием военных, с картами на столах, у кого сколько есть сил и средств в Европе, какие военные доктрины у каждой из наших стран разработаны и как они применяются, — сказал глава российского дипведомства.

Он отметил, что МИД РФ считает неправильным попытки некоторых членов ОБСЕ блокировать "ключевые решения в сфере безопасности", руководствуясь только своими интересами.

Пока всё-таки довлеет вот эта инерция, которая началась где-то три года назад в связи с известными событиями и которая отражает стремление тех членов ОБСЕ, которые входят в Североатлантический альянс, узурпировать ключевые решения в сфере безопасности и тем самым сохранять и углублять разделительные линии глава МИД РФ Сергей Лавров

Ранее министр на полях мероприятия раскритиковал журналистов за некорректное поведение, когда те столпились около стола переговоров, повернувшись спиной к спикерам.