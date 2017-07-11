В московском метро пройдёт премьерный показ седьмого сезона "Игры престолов"

Жители и гости столицы смогут увидеть первую серию нового сезона, а также встретиться с актёрами в образе героев саги и сфотографироваться с копией Железного трона.

Премьерный показ "Игры престолов" состоится в ночь с 17 на 18 июля на одной из станций московского метро. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки, не уточнив, где именно запланировано событие.

По словам замглавы метрополитена Романа Латыпова, в необычной обстановке зрители лучше смогут почувствовать свою причастность к происходящему на экране.

Отмечается, что вход на показ будет осуществляться по билетам, которые ближе к делу планируется разыграть в официальных пабликах московского метро в соцсетях.

Премьера нового сезона запланирована на 16 июля. Недавно создатели "Игры престолов" опубликовали очередные официальные постеры.

Кроме того, в преддверии премьеры исполнитель роли Джона Сноу Кит Харингтон выступил в юмористическом телешоу, показав, как бы он проходил кастинг на роль разных персонажей саги.