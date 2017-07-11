Siemens подал в суд из-за поставки его газовых турбин в Крым

Немецкий концерн Siemens подал иск против представителей компании "Технопромэкспорт" из-за поставки в Крым газотурбинных установок. Об этом сообщает "Утро.ру" со ссылкой на пресс-службу компании.

— Иск направлен против тех, кто несёт ответственность за это. А именно против менеджмента "Технопромэкспорта", — уточняется в сообщении.

По информации пресс-службы, также компания подала иск о прекращении любых дополнительных поставок в Крым и возвращении уже доставленного оборудования в его первоначальное место назначения — Тамань.

Отметим, что иск 11 июля зарегистрировал Арбитражный суд Москвы. Кроме "Технопромэкспорта" ответчиком по делу выступает совместное предприятие Siemens и "Силовых машин" — ООО "Сименс технологии газовых турбин".

Ранее представители Siemens заявляли, что турбины их производства привезли в Крым в обход договора.