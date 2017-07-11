Более трети украинцев готовы выйти на третий Майдан

Почти 35% жителей Украины готовы принять участие в протестных акциях в случае отсутствия реформ в стране. Об этом сообщает портал Утро.ру со ссылкой на результаты исследования, проведённого Институтом Горшенина и украинским представительством фонда Фридриха Эберта.
При этом 36,6% украинцев точно не собираются протестовать, а ещё 19,3%, хоть и сомневаются, скорее останутся дома, чем выйдут на улицы.
В ходе опроса было выявлено, что 48,3% населения вообще не интересуются общественно-политической жизнью страны.
Напомним, накануне сообщалось, что в последние полгода пророссийские настроения возросли во всех регионах Украины, включая центральные и западные.
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