Более трети украинцев готовы выйти на третий Майдан

По данным соцопроса, 15,9% граждан заявили, что точно выйдут на массовый митинг, а ещё 19% рассматривают такую возможность, но не уверены до конца.

Почти 35% жителей Украины готовы принять участие в протестных акциях в случае отсутствия реформ в стране. Об этом сообщает портал Утро.ру со ссылкой на результаты исследования, проведённого Институтом Горшенина и украинским представительством фонда Фридриха Эберта.

При этом 36,6% украинцев точно не собираются протестовать, а ещё 19,3%, хоть и сомневаются, скорее останутся дома, чем выйдут на улицы.

В ходе опроса было выявлено, что 48,3% населения вообще не интересуются общественно-политической жизнью страны.

Напомним, накануне сообщалось, что в последние полгода пророссийские настроения возросли во всех регионах Украины, включая центральные и западные.