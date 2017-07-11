Глава ОУН грозится выставить полякам счёт за геноцид украинцев

Примирение между Украиной и Польшей в вопросе Волынской трагедии уже невозможно, считает Богдан Червак.

Глава Организации украинских националистов* Богдан Червак раскритиковал Варшаву за траурные мероприятия, которые, будучи приуроченными к годовщине Волынской трагедии, с большим размахом прошли на всей территории Польши в период с 9 по 11 июля.

По словам представителя украинских националистов, примирение по этому вопросу между странами уже невозможно. Червак призвал украинские власти прекратить тратить время на поиски компромиссов, а "прямо и откровенно сказать полякам, что именно они вбили клин между нашими народами и несут за это ответственность".

— Поляки должны знать, что украинцы этого никогда не забудут. И у нас хватит мужества выставить счёт за все обиды, а прежде всего за геноцид украинцев во время операции "Висла". Поляки думают, что "восстановили справедливость". На самом деле — предали украинцев, — написал глава ОУН на своей странице в "Фейсбуке".

Волынская резня — это массовые убийства поляков украинскими националистами в 1943 году. Жертвами трагедии, по различным оценкам, стали от 30 до 100 тысяч человек.

Подробнее об историческом конфликте между Киевом и Варшавой читайте в материале Лайфа "Реки крови".

* Организации запрещены в РФ по решению Верховного суда.