ФСИН опровергла обращение в суд для отправки Навального в колонию

Ранее сообщалось, что ведомство решило добиваться замены условного срока оппозиционеру на реальный.

В Федеральной службе исполнения наказаний опровергли сообщения о том, что ведомство обращалось в Симоновский суд Москвы с представлением о замене Алексею Навальному условного наказания на реальное.

— ФСИН России не обращалась в Симоновский суд Москвы с представлением об отмене Навальному А.А. условного наказания, назначенного приговором суда, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Напомним, сегодня о таком обращении сообщил пресс-секретарь Симоновского суда Москвы Виктор Васильев.

Алексей Навальный и его брат Олег в 2014 году были осуждены за хищение более 26 миллионов рублей у компании "Ив Роше". Алексей Навальный получил 3,5 года условно, а Олег Навальный — такой же срок, но реального заключения. Также Алексей Навальный имеет вторую условную судимость — по делу о хищении 16 миллионов рублей у компании "Кировлес".