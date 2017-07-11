В Ростовской области полицейский расстрелял машину на трассе

Сотрудник Главного управления МВД России по Ростовской области под Таганрогом расстрелял автомобиль на трассе. Как сообщается в телеграм-канале Mash, в машине было два человека. Женщина погибла на месте, а мужчина находится в тяжёлом состоянии.

Полицейский объявлен в розыск с пометкой "Вооружён и крайне опасен". Сотрудникам полиции приказали надеть каски и бронежилеты.

Напомним о другом сегодняшнем случае в Москве. Бывший командир центра спецназначения ГИБДД в офисе торгового центра застрелил свою сожительницу из наградного оружия, а затем покончил с собой.