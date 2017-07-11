Я же тоже мент! Расстрелявший тестя и тёщу просил о снисхождении при задержании

Ростовский полицейский, который сегодня на трассе под Таганрогом расстрелял своих бывших тестя и тёщу, при задержании просил о снисхождении. Об этом свидетельствует видео, опубликованное в телеграм-канале Mash.
— Я же тоже мент, вы чё, блин! — возмущается мужчина, когда его усаживают на асфальт.
Полицейские на это отвечают нецензурными словами. Задержанный затем интересуется, что будет с его машиной.
Напомним, когда стало известно об убийстве на трассе, в регионе был немедленно введён план "Сирена". Стрелявшего задержали уже через несколько часов.
Бывшая тёща стрелявшего скончалась на месте. Тесть находится в тяжёлом состоянии.
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