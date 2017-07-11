Посетители "Нашествия" требуют от организаторов публичных извинений

Сразу после завершения фестиваля в Сети появилась петиция. Зрители, недовольные работой организаторов, также требуют вернуть им деньги за парковку.

Автор и подписчики петиции, которая появилась на сайте change.org, требуют признать провал с организаций "Нашествия" и вернуть им деньги за парковку и услуги трактора. В настоящее время петицию подписали около 1,3 тыс. человек.

Люди, которые потратили массу времени и денег, получили от "главного приключения лета" лишь разочарование, стресс, незапланированные расходы и повреждённые автомобили цитата из петиции к организаторам "Нашествия-2017", размещённая на сайте change.org

Согласно тексту, накануне старта "Нашествия", 6 июля, посетители стояли в многокилометровой пробке по пять-восемь часов. Автор петиции провёл в массовом заторе почти семь часов (с 22:30 до 05:15 следующего дня).

— Организаторы заявляли, что в этом году "Нашествие" примет около 400 тысяч человек. Однако на Парковке-2 было организовано всего три поста для досмотра машин. Кроме того, на въезде выяснилось, что Парковка-2 — это поле, изрядно загаженное коровами и местами напоминающее болото, — говорится в петиции.

К концу фестиваля ситуация осложнилась ещё больше.

— Дороги размыло и разворотило тракторами, машины оказались в ловушке. Организаторы на проблемы с выездом не реагировали вообще, — добавляет недовольный посетитель "Нашествия".

По его словам, услуги трактора стоили от 1,5 до 15 тыс. рублей, кроме того, машины, которые вытягивали из грязи, задевали соседние авто, царапали и били их. Также в петиции есть жалобы на завышенные цены на воду и на антисанитарную ситуацию в общественных туалетах.

Потрудитесь публично извиниться перед теми, кому вы испортили отдых и нервы, а также верните деньги за неоказание услуг — речь о билетах на парковку и оплате услуг тракторов из близлежащих населённых пунктов цитата из петиции к организаторам "Нашествия-2017", размещённая на сайте change.org

Напомним, по данным МВД, "Нашествие" посетило 200 тысяч человек. На парковке в дни фестиваля находилось 15 тысяч автомобилей. Ранее МЧС заявило, что 900 автомобилей пришлось эвакуировать из-за плохих погодных условий.