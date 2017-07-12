Расстрелявший жену и тестя под Таганрогом экс-полицейский полностью признал вину

Ранее в отношении Сергея Кадацкого, убившего свою бывшую жену и ранившего её отца на трассе под Таганрогом, было возбуждено уголовное дело.

В ходе допроса задержанный Сергей Кадацкий полностью признал свою вину. Об этом сообщили в СКР. Мужчина пояснил, что причиной совершённого им преступления стал давний конфликт с супругой.

— В день происшествия, зная, что супруга и её отец будут проезжать по указанной трассе, подозреваемый дождался их появления, достал охотничье ружьё и произвёл несколько выстрелов в сторону потерпевших. После того как машина потерпевших остановилась, Кадацкий произвел ещё несколько выстрелов в потерпевшего мужчину из травматического пистолета, — пояснили в СКР.

Ранее стало известно, что Сергея, который работал в ГУ МВД по Ростовской области, уволили из органов.