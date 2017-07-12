Эксперт: Отказ от автокресел приведёт к всплеску детской смертности в ДТП

Согласно новым правилам, вступившим в силу сегодня, детей старше семи лет разрешается перевозить на заднем сиденье легковых авто, пристегнув только штатным ремнём безопасности.

Маленький пассажир, который находится в автомобиле без специального удерживающего устройства, с большей вероятностью получит в ДТП травмы, несовместимые с жизнью. Об этом Лайфу заявил автоэксперт Сергей Смирнов.

— Считаю, что нововведения являются вредными и опасными. Полностью защитить ребёнка в случае возникновения аварийной ситуации можно исключительно используя автокресло, которое защищает от фронтального и бокового удара, позволяет пристегнуть ребёнка таким образом, чтобы штатные ремни не проходили по области шеи. Мы проводили краш-тесты, без кресла дети чаще получают травмы, несовместимые с жизнью. Скорее всего, увидим всплеск детской смертности, — пояснил Смирнов.

По его мнению, перевозить без автокресла можно только детей ростом более 150 сантиметров (это средний рост 11–12-летних детей).

Напомним, с 12 июля вступили в силу новые правила перевозки несовершеннолетних в возрасте от семи до 12 лет. При этом, как и прежде, детей до 12 лет запрещается перевозить без специальных удерживающих устройств на переднем сиденье. Также запрещена перевозка маленьких пассажиров на заднем сиденье мотоцикла.