Гроза и ветер до 20 метров в секунду ожидаются в Подмосковье

В Московской области, как и в столице, ожидается ухудшение погоды в ближайший час. Как сообщили региональном главке МЧС РФ, в Подмосковье начнется гроза с градом, а скорость ветра может достигнуть 20 метров в секунду.

— В ближайшие 1-2 часа с сохранением вечером и ночью в Московской области местами ожидаются сильный дождь, гроза, град, — отметили в МЧС, передает РИА "Новости".

При усилении ветра возможны повреждения линии электропередачи, повал деревьев и рекламных щитов.