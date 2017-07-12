Гроза и ветер до 20 метров в секунду ожидаются в Подмосковье

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Гроза и ветер до 20 метров в секунду ожидаются в Подмосковье

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В Московской области, как и в столице, ожидается ухудшение погоды в ближайший час. Как сообщили региональном главке МЧС РФ, в Подмосковье начнется гроза с градом, а скорость ветра может достигнуть 20 метров в секунду.

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— В ближайшие 1-2 часа с сохранением вечером и ночью в Московской области местами ожидаются сильный дождь, гроза, град, — отметили в МЧС, передает РИА "Новости".

При усилении ветра возможны повреждения линии электропередачи, повал деревьев и рекламных щитов.

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