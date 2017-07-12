В Мексике крокодил забрался в бассейн на территории отеля и покусал сотрудника

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В Мексике крокодил забрался в бассейн на территории отеля и покусал сотрудника

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Голодная рептилия проникла во двор гостиницы случайно, заблудившись по пути к лагуне.

Трагический инцидент произошёл на территории Косумеля — мексиканского острова в Карибском море. Поздно вечером после рабочего дня сотрудник одного из отелей решил освежиться в бассейне и даже не заметил, что там уже было "занято": огромный крокодил несколькими часами ранее проник во двор гостиницы в поисках пропитания по дороге к близлежащей лагуне, передаёт Bfmtv.

<p>Фото: ©flickr.com/PROLeonora (Ellie) Enking</p>

Заметив добычу, которая сама плывёт в руки, голодный хищник неслышно приблизился к человеку и сомкнул зубы прямо у его головы.

Сотрудник отеля поднял дикий крик, на который сбежались не только его друзья из числа персонала, но и постояльцы.

С помощью камней и палок им удалось отбить приятеля от свирепой рептилии, однако мужчина всё-таки получил серьёзные травмы и сейчас находится в реанимации.

Отметим, за последнее время это уже второй случай нападения крокодилов на людей на мексиканских курортах. Несколько дней назад в Канкуне хищник откусил руку американскому туристу, зашедшему в озеро по малой нужде.

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