Депутат назвал антироссийской истерией запрет "Лаборатории Касперского" в США

Ранее администрация Трампа ограничила применение софта "Лаборатории Касперского" на территории страны из-за информации о связях компании с российской разведкой.

Запрет на использование софта "Лаборатории Касперского" на территории США — это продолжение "антироссийской истерии", заявил председатель Комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

— Ситуация вокруг отечественной компании является продолжением антироссийской истерии, только теперь она используется в целях удаления с рынка США серьёзного конкурента американским производителям, — прокомментировал он.

По мнению Левина, решение администрации Трампа можно трактовать как "новые санкции против наших фирм, успешно работающих за рубежом", а также нежелание США совместно бороться с угрозой киберпреступности.

— Вместо того чтобы объединить усилия в этом вопросе (борьбы с киберпреступностью. — Прим. ред.), о чём последовательно говорит руководство нашей страны, мы видим движение в противоположном направлении со стороны американских коллег, — заявил председатель комитета.

По мнению Левина, подобные ограничения мешают установлению доверительных отношений между государствами.

Напомним, ранее администрация президента США Дональда Трампа ограничила применение софта "Лаборатории Касперского" в стране после опубликованного Bloomberg расследования о связях компании с ФСБ.