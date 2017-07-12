Захарова: Сейчас в Германии заявят, что Гамбург "перевернули" двое россиян

Дипломат не исключает, что граждан РФ также обвинят в том, что они действовали "по указке Кремля".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения немецкой прокуратуры о том, что в Гамбурге арестовали граждан России после беспорядков во время саммита "Большой двадцатки". По её мнению, в ФРГ расскажут, как двое россиян перевернули весь город.

— Сейчас нам расскажут, что Гамбург перевернули двое россиян. Потом подумают и добавят, что сделали они это по распоряжению Кремля. Открываю агентство новостей и предсказаний "Хрустальный шар", — написала официальный представитель МИД РФ в своём "фейсбуке".

Ранее в прокуратуре Гамбурга сообщили, что после беспорядков в городе арестованы двое россиян. При этом в Посольстве РФ в ФРГ сообщили, что официальной информации о задержании пока не поступало.