Росатом: Перенос ввода ледокола "Арктика" не приведёт к проблемам

Судно будет ходить по Северному морскому пути и решать задачи Минобороны и геологоразведки.

Перенос сроков ввода нового ледокола "Арктика", о котором "Объединённая судостроительная компания" попросила правительство, не приведёт к проблемам по проводке грузов Атомфлотом по Северному морскому пути. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент коммуникаций Росатома.

Уточняется, что представители компании знали о просьбе ОСК перенести сроки ввода ещё несколько месяцев назад.

— Данное решение не приведёт к проблемам по выполнению задач Атомфлота по проводке судов по Северному морскому пути, — сообщили в департаменте.

Однако срок, на который ОСК попросила перенести ввод "Арктики", на данный момент не уточняется.

Ранее сообщалось о том, что ледокол нового поколения сможет ломать трёхметровый лёд и работать круглогодично. Так, судно будет ходить по Северному морскому пути и решать задачи Минобороны и геологоразведки.

Самый мощный в мире атомный ледокол спустили на воду на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге в июне прошлого года. Предполагалось, что окончательно "Арктику" сдадут Росатомфлоту в конце 2017 года.