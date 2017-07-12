В Кремле прокомментировали перенос срока сдачи ледокола "Арктика"

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В Кремле прокомментировали перенос срока сдачи ледокола "Арктика"

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Фото: ©РИА Новости/Святослав Акимов

Ранее стало известно о том, что ОСК направила соответствующую просьбу в правительство страны.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал ранее появившуюся информацию о переносе срока сдачи ледокола "Арктика". Как рассказал представитель Кремля журналистам, для проектов такого масштаба данная ситуация вполне естественна.

— Мы уже говорили о том, что сроки чуть-чуть сдвигаются и что для проектов такого масштаба вполне это нормально, поэтому такие сдвижки практикуются. Это крупный проект, и информация об этом была и ранее доступна. Другое дело — если эта сдвижка вправо перейдёт грани разумного, то тогда возникает опасность, но определённая гибкость сроков по реализации подобных проектов допускается, — сказал Песков.

Он также подчеркнул, что за данной ситуацией следят соответствующие контрольные органы.

Ранее сообщалось о том, что "Объединённая судостроительная компания" попросила правительство перенести срок сдачи ледокола на два года. Позже представители Росатома заявили, что это не приведёт к проблемам.

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