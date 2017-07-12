Песков назвал ситуацию с отобранной дипсобственностью в США беспрецедентной

В Кремле рассчитывают, что Вашингтон всё-таки проявит политическую волю к тому, чтобы исправить этот пробел в российско-американских отношениях.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал затянувшуюся ситуацию с отобранной российской дипсобственностью в США. Он заявил, что терпение Москвы на исходе, но при этом выразил надежду, что Вашингтон всё-таки проявит политическую волю и решит эту проблему.

— Ситуация беспрецедентная и с точки российско-американских отношений, и с точки зрения международного права, и Россия не может долго с этим мириться, — сказал представитель Кремля. — Но мы рассчитываем, что какая-то политическая воля будет продемонстрирована со стороны коллег в США, чтобы исправить допущенное нарушение международного права.

Напомним, вопрос о судьбе российской дипсобственности обсуждался на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге. Россия будет продолжать добиваться восстановления справедливости, отмечал по итогам встречи глава МИД Сергей Лавров.