Синоптики вновь пугают москвичей жёлтым уровнем погодной опасности

Завтра в столичном регионе ожидаются гроза и сильный ветер. Но кого теперь этим удивишь?

Синоптики объявили в четверг, 13 июля, жёлтый уровень погодной опасности. Об этом говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра. Это значит, что погода в столичном регионе будет иметь потенциально опасный характер из-за сильного ветра и дождей.

Тем не менее в городе будет достаточно тепло. Ночью температура воздуха будет держаться на уровне +15...+17 градусов, днём термометры покажут до +25 градусов.

Отметим, гроза и ветер до 20 метров в секунду ожидались в Подмосковье и сегодня. В некоторых районах Москвы и области дождь уже прошёл.