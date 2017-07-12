Кержаков пообещал выпустить несколько тысяч мальков лосося в Онежское озеро

Где именно 34-летний форвард "Зенита" намерен раздобыть мальков — он не уточнил.

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков заявил о намерении снова отправиться на Онежское озеро и выпустить в него тысячи мальков лосося. Планами футболист поделился на своей странице в "Инстаграме".

— Глядя на то, какой резонанс в стране вызвала моя публикация, я в ближайшее время приеду в Карелию и выпущу несколько тысяч мальков лосося в Онежское озеро, — пообещал Кержаков в посте.

Также футболист заверил, что сфотографированная ранее рыба была выловлена не им. Его же единственной добычей в этот день стала щука. В доказательство он прикрепил новую фотографию. Также Кержаков заверил, что не знал о запрете на ловлю лосося в озере.

— О том, что лосось запрещён к вылову в Онеге, я узнал только из Интернета. И, естественно, не сделал бы фото с этой редкой рыбой, — написал он.

Ранее Росрыболовство возбудило дело в отношении Александра Кержакова об административном правонарушении за ловлю лосося в Онежском озере. Снимок с редкими рыбами форвард также выкладывал в свой "инстаграм".