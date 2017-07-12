Следователи назвали инвалида-колясочника Мамаева главой небольшой ОПГ

В материалах уголовного дела указано, что Антон Мамаев, который весит всего 18 кг, руководил бандой из четырёх человек.

Согласно материалам уголовного дела, следователи считают Антона Мамаева главой и "мозгом" организованной преступной группировки, в которой состояло четыре человека.

При этом по делу о разбое объявлены в розыск ещё двое. По версии следствия, трое из банды напали с оружием на потерпевшего Дмитрия Малова, а сам инвалид-колясочник Мамаев угрожал бывшему спецназовцу расправой.

Напомним, инвалид-колясочник с мышечной атрофией Антон Мамаев, весящий всего 18 кг, был осуждён за то, что вместе с подельником якобы "вымогал мотороллер" у двоих потерпевших. В роли "жертв" при этом оказались двое здоровых мужчин, один из которых — бывший спецназовец.

Сейчас Мамаев находится в спецбольнице, куда его перевели из СИЗО.