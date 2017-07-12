Набиуллина заявила о неопределённости будущего банка "Югра"

По её словам, решение будет принято только после того, как временная администрация оценит масштаб проблемы.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что будущее банка "Югра", в котором была введена временная администрация, не определено.

— У банка уже, во-первых, возникли проблемы, поэтому мы ввели туда временную администрацию — она сейчас работает и должна будет оценить масштаб проблем, получить доступ к первоисточникам, — сказала глава ЦБ в интервью радиостанции Business FM.

Набиуллина добавила, что после этого и будет принято решение о судьбе банка. А пока оно "не предопределено".

Центробанк ввёл временную администрацию в "Югру" 10 июля. Это было сделано "в связи с неустойчивым финансовым положением" "Югры" и "наличием угрозы интересам кредиторов и вкладчиков". Агентству страхования вкладов придётся вернуть вклады клиентам банка в сумме около 170 миллиардов рублей. Это рекордная сумма для АСВ.