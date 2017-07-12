В Киеве назвали незаконным упрощённое получение украинцами гражданства РФ

По словам пресс-секретаря миграционной службы страны, изменить процедуру отказа от украинского паспорта может только Верховная рада.

На Украине будут считаться недействительными документы о российском гражданстве, если они получены по упрощённой процедуре — на основании заявления об отказе от украинского гражданства. Об этом в интервью украинским СМИ заявил пресс-секретарь миграционной службы страны Сергей Гунько.

По его словам, процедура выхода из гражданства Украины прописана в одноимённом законе, который может изменить только Верховная рада Украины.

— Независимо от любых решений любых государств мира процедура останется такой, как и была, и граждане, которые не вышли из гражданства согласно закону Украины, — они остаются гражданами Украины, — добавил он.

Ранее Госдума упростила получение российского гражданства для украинцев. Теперь жителям Незалежной будет достаточно подать заявление об отказе от украинского гражданства в миграционной службе РФ, а подтверждающая это справка от органов Украины больше не потребуется.