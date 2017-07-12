В связи с этим ведомство просит россиян, отдыхающих на местных курортах, быть более бдительными.

Ростуризм заявил об ухудшении криминогенной обстановки в Абхазии. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. В связи с этим туристам рекомендуют быть бдительными и осторожными: избегать безлюдных изолированных мест, не конфликтовать с местными жителями, а также не оставлять без присмотра детей и личные вещи.

Туроператоров, которые реализуют туры в страну, представители ведомства призывают информировать о сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось о том, что в Абхазии вооружённые автоматом и ножом грабители убили туриста из России. По данному факту МИД РФ уже выразил серьёзную озабоченность.