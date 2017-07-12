МИД выразил озабоченность по поводу убийства российского туриста в Абхазии

В ведомстве подчеркнули, что следят за данной ситуацией и оказывают помощь пострадавшим.

Министерство иностранных дел России выразило озабоченность по поводу убийства российского туриста в Абхазии. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

— МИД России выражает серьёзную озабоченность в связи с произошедшим и ожидает, что правоохранительные органы Республики Абхазия в самое ближайшее время найдут и привлекут к ответственности преступников, — заявили в министерстве.

Сообщается также, что Посольство России в Сухуме внимательно следит за ходом расследования и оказывает помощь пострадавшим.

Накануне стало известно о том, что в Абхазии вооружённые автоматом и ножом грабители убили туриста из России. После инцидента с отдыхающими начали работать психологи. Затем в МВД страны заявили, что заплатят миллион рублей за какую-либо информацию об убийце россиянина.

По данному факту в Абхазии и в России уже возбуждены уголовные дела.