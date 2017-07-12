Два демократа внесли в Конгресс США вопрос об импичменте Трампа

Брэд Шерман и Эл Грин разместили текст заявления, из которого следует, что импичмент президенту США выдвинут за "воспрепятствование правосудию".

Американский конгрессмен-демократ Брэд Шерман, спрогнозировавший скорый импичмент президента США Дональда Трампа, теперь и сам вышел с соответствующей инициативой. Вместе с ним идею импичмента выдвинул ещё один представитель Демпартии, конгрессмен Эл Грин.

Это заявление членов конгресса опубликовано ABC. Телекомпания отмечает, что инициатива импичмента Трампу выдвинута за "воспрепятствование правосудию".

— Рад, что конгрессмен Эл Грин присоединился ко мне для того, чтобы представить статьи об импичменте Дональда Трампа. Теперь будем пытаться заставить Юридический комитет палаты представителей Конгресса США провести слушания по поводу воспрепятствования правосудию и российского вмешательства в наши выборы, — заявил Шерман.

Ранее Лайф приводил результаты опроса компании Public Policy Polling, согласно которым 47% американцев поддерживают идею импичмента президенту США. Против этой процедуры выступили 43% опрошенных.