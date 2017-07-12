На Украине семья из трёх человек погибла от удара молнии

Супруги скончались на месте, а их сына-подростка в критическом состоянии доставили в больницу, но спасти его врачи не сумели.

Семья из трёх человек — 38-летний мужчина, его 35-летняя жена и их 15-летний сын — погибла от удара молнии в Черкасской области Украины. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщил пресс-секретарь регионального управления МЧС Константин Проценко.

— Трагедия произошла, когда семья собирала на поле сельскохозяйственного производственного комбината огурцы. В результате происшествия мужчина и молодая женщина погибли на месте. Травмированного юношу в критическом состоянии срочно доставили в реанимационное отделение Христиновской центральной районной больницы. Несмотря на усилия медиков, так и не придя в сознание, через два часа юноша скончался, — написал Проценко.

Напомним, 6 июля в Казахстане молниевый разряд стал причиной степного пожара. В огне погибли пастух и почти полторы тысячи овец.