Более двух тысяч человек эвакуированы из-за пожара на лондонском вокзале

Читайте также

Более двух тысяч человек эвакуированы из-за пожара на лондонском вокзале

2

Вокзал Паддингтон. Фото: twitter.com/MoreToJack

По словам представителя британской транспортной полиции, причиной тревоги стало задымление одного из помещений внутри станции.

В Великобритании загорелась одна из платформ на вокзале Паддингтон, сообщает лондонская газета Metro. Полиция экстренно приказала всем сотрудникам и пассажирам покинуть здание. Отменены отправления всех поездов с вокзала.

— Это ужасно. Уже третий раз за неделю Паддингтон страдает от задержек. На прошлой неделе были проблемы с сигналами, на этой неделе — огонь, — пожаловался один из очевидцев.

Пожарная служба Лондона сообщила, что устранила возгорание. По словам сотрудников вокзала, когда станция возобновит свою работу, начнётся настоящее безумие из-за наплыва пассажиров.

Вокзал Паддингтон крупнейший железнодорожный узел в одноимённом районе округа Вестминстер. Отсюда отправляются поезда в Бат, Бристоль, Уэльс, а также к аэропорту Хитроу. Название вокзальной станции стало именем для героя книги английского писателя Майкла Бонда — Медвежонка Паддингтона. Именно в магазине у Паддингтонского вокзала автору пришла идея написать рассказ для детей, который впоследствии стал классикой детской литературы.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!