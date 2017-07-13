Более двух тысяч человек эвакуированы из-за пожара на лондонском вокзале

По словам представителя британской транспортной полиции, причиной тревоги стало задымление одного из помещений внутри станции.

В Великобритании загорелась одна из платформ на вокзале Паддингтон, сообщает лондонская газета Metro. Полиция экстренно приказала всем сотрудникам и пассажирам покинуть здание. Отменены отправления всех поездов с вокзала.

#Paddington Station incident is over. Small electrical fire in intake room. Around 2,000 people evacuated before we arrived #safejourneyhome pic.twitter.com/f94UpC18HJ — London Fire Brigade (@LondonFire) 12 июля 2017 г.

— Это ужасно. Уже третий раз за неделю Паддингтон страдает от задержек. На прошлой неделе были проблемы с сигналами, на этой неделе — огонь, — пожаловался один из очевидцев.

Пожарная служба Лондона сообщила, что устранила возгорание. По словам сотрудников вокзала, когда станция возобновит свою работу, начнётся настоящее безумие из-за наплыва пассажиров.

#Paddington will be closed for at least 2 more hours, officials are telling passengers. pic.twitter.com/m1u2rxnJfL — Patrick Jackson (@patrickgjackson) 12 июля 2017 г.

Вокзал Паддингтон — крупнейший железнодорожный узел в одноимённом районе округа Вестминстер. Отсюда отправляются поезда в Бат, Бристоль, Уэльс, а также к аэропорту Хитроу. Название вокзальной станции стало именем для героя книги английского писателя Майкла Бонда — Медвежонка Паддингтона. Именно в магазине у Паддингтонского вокзала автору пришла идея написать рассказ для детей, который впоследствии стал классикой детской литературы.